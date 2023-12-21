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KOSGEB desteğiyle bilgisayar oyunu geliştirdiler! 25 bin kullanıcıya ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 13:00
Giresun'da oyun geliştirmek isteyen iki kardeş KOSGEB'ten destek aldı. Kendi firmasını kuran kardeşler geliştirdikleri bilgisayar oyunuyla 25 bin kullanıcıya ulaştı.
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Bilgisayar oyunu geliştirdiler! 25 bin kullanıcı...
Bilgisayar oyunu geliştirdiler! 25 bin kullanıcı...
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