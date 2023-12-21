KOSGEB desteğiyle bilgisayar oyunu geliştirdiler! 25 bin kullanıcıya ulaştı

Giresun'da oyun geliştirmek isteyen iki kardeş KOSGEB'ten destek aldı. Kendi firmasını kuran kardeşler geliştirdikleri bilgisayar oyunuyla 25 bin kullanıcıya ulaştı.

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