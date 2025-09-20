İstanbul’da Teknofest rüzgarı esiyor! İşte yerli bomba imha ekipmanları

20 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 12:02
Türkiye'nin festivali Teknofest 4. gününde heyecanla devam ediyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Atatürk Havalimanı'nda kurulan İçişleri Bakanlığı standını gezi ve oradaki yenilikçi teknolojileri anlattı.
