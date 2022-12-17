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İnsansı Robot Müzesi, İstanbul' Avcılar'da açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2022 14:14
İnsansı Robot Müzesi, İstanbul' Avcılar'da açıldı. Müzeye ilgi yoğun. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu Robot Müzesi’nden aktardı.
İnsansı Robot Müzesi, İstanbul’ Avcılar’da açıldı
İnsansı Robot Müzesi, İstanbul' Avcılar'da açıldı
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