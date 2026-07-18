Soğuk baklava nasıl yapılıyor? Ustalarından adım adım soğuk baklava tarifi

Diyarbakır'da tatlı ustalarının özenle hazırladığı soğuk baklava, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor. Üzerine kakao, çikolata tozu ve Antep fıstığı serpilerek servis edilen soğuk baklava, hem görüntüsü hem de ferahlatıcı tadıyla yoğun ilgi görüyor. Peki, yazın favorisi haline gelen soğuk baklava nasıl hazırlanıyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, ustasının elinden bu özel tarifin püf noktalarını yerinde görüntüledi.