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İngilizler tasarladı! İşte koronavirüsü öldüren koltuklar

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Giriş: 11.08.2020 20:06
Güncelleme:11.08.2020 20:06
Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken virüsten korunarak yolculuk yapmak için ilginç bir icat tasarlandı. İngiliz tasarımcıların hazırladığı korona öldüren uçak koltukları görücüye çıktı.

Tüm dünya pandemi ile mücadele ederken, her gün yeni korunma yöntemleri geliştiriliyor.

Koronavirüslü yeni normalde, uçakla yolculuk edeceklerin yüreklerine su serpecek haber İngiltere'den geldi.

İngiliz tasarımcılar, koronavirüsü yok eden uçak koltuğu tasarladı.

Priestman Goodi şirketi, koronavirüsü öldürecek yetenekteki uçak koltuklarını görücüye çıkardı.

Şirket, yeni tasarımında yolcuları enfeksiyonların yayılmasından korumaya odaklandı.

Koltuğun üretiminde virüsleri öldüren ultraviyole temizleme yöntemine sahip malzemeler kullanıldı.

Projenin en yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor.

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