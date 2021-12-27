27 Aralık 2021, Pazartesi
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HİSAR-O+ hedefi işte böyle imha etti
Türk savunma sanayi büyük bir başarıya daha imza attı. Orta irtifa hava savunma füze sistemi "HİSAR-O" atış testlerini başarıyla geçerek hedefleri tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından ilte o görüntüleri paylaştı, "Şanlı ordumuza hayırlı olsun" dedi.