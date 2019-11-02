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02.11.2019

En küçük kara delik keşfedildi

Bilim insanları, uzayın gizemli perdesini aralamaya çalışıyor. Güneş sistemini içinde barındıran Samanyolu galaksisinde, şimdiye kadar bilinen en küçük kara delik keşfedildi.

Uzayda hiçbir şeyin, ışığın bile güçlü çekim kuvvetinden kaçamadığı kara delikler, gök bilimcilerin takibinde.

Bilim insanları, Samanyolu galaksisinde bilinen en küçük kara deliği keşfetti. Keşfedilen kara delik, Güneş'in kütlesinin üç virgül üç katı. Bu keşif, kara deliklerle ilgili yeni bir sayfa açtı.

Çünkü gök bilimciler daha önce kara deliklerin Güneş'in kütlesinin en az beş katına sahip olması gerektiğini düşünüyordu. Kara delikler ömrünü tüketmiş yıldızların küçülüp patlamasıyla oluşuyor.

Gök bilimcilere göre, yeni türdeki keşifler, hangi yıldızların patladığı ve hangilerinin kara delik oluşturduğu konusunda daha fazla bilgi sahibi olunmasına yardımcı olabilir.

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