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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni T129 Atak helikopteri

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Giriş: 17.05.2021 21:57
Güncelleme:17.05.2021 22:03
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabında Atak helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

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