Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

Ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2021 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri sıraladı. Türkiye'nin de sıralaması belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.