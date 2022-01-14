14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2022 09:32
Ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2021 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri sıraladı. Türkiye'nin de sıralaması belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.
Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?
Türkiye Avrupa’da ilk sırada!
Türkiye Avrupa’da ilk sırada!
Robot köpek görenleri şaşırttı
Robot köpek görenleri şaşırttı
Türkiye için gurur veren anlar
Türkiye için gurur veren anlar
Dijital platformlarla gelen tehdit!
Dijital platformlarla gelen tehdit!
Solucanla gelen güzellik
Solucanla gelen güzellik
Hürjet için tarih belli oldu
Hürjet için tarih belli oldu
’Vural’ TSK’ya teslim edildi
'Vural' TSK'ya teslim edildi
SSB duyurdu! T129 ATAK helikopteri...
SSB duyurdu! "T129 ATAK helikopteri..."
Hedefi işte böyle imha etti
Hedefi işte böyle imha etti
Asfaltta otobüs, rayda tren!
Asfaltta otobüs, rayda tren!
İstanbul Küçükçekmece’de 5 kişi zehirlendi
İstanbul Küçükçekmece'de 5 kişi zehirlendi
Daha Fazla Video Göster