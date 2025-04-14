Dijital karanlık mı geliyor? Tüm dünyada internet kesilebilir

Rusya denizaltı internet kablolarını kopardı mı? Teknoloji devleri neden uyarıda bulundu? Dijital karanlık mı geliyor? Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Dünyayı birbirine bağlayan şey internet. Buradaki durum gerçekten çok ciddi." dedi.

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