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Dijital karanlık mı geliyor? Tüm dünyada internet kesilebilir

Dijital karanlık mı geliyor? Tüm dünyada internet kesilebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.04.2025 11:06
Rusya denizaltı internet kablolarını kopardı mı? Teknoloji devleri neden uyarıda bulundu? Dijital karanlık mı geliyor? Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Dünyayı birbirine bağlayan şey internet. Buradaki durum gerçekten çok ciddi." dedi.
Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı DÜNYA ÇAPINDA İNTERNET KESİLEBİLİR UYARISI

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Dijital karanlık mı geliyor? Tüm dünyada internet kesilebilir
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