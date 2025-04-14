Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber'de "durum çok ciddi" deyip uyardı: Hayat durur
Rusya denizaltı internet kablolarını kopardı mı? Teknoloji devleri neden uyarıda bulundu? Dijital karanlık mı geliyor? Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Dünyayı birbirine bağlayan şey internet. Buradaki durum gerçekten çok ciddi." dedi.
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Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:06