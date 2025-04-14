Viral Galeri Viral Tıkla Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber'de "durum çok ciddi" deyip uyardı: Hayat durur

Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber'de "durum çok ciddi" deyip uyardı: Hayat durur

Rusya denizaltı internet kablolarını kopardı mı? Teknoloji devleri neden uyarıda bulundu? Dijital karanlık mı geliyor? Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Dünyayı birbirine bağlayan şey internet. Buradaki durum gerçekten çok ciddi." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:06
Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber’de durum çok ciddi deyip uyardı: Hayat durur

Deniz tabanındaki fiber optik kablolar, ülkeler arasında büyük miktarda internet trafiği taşıyor. Ancak son aylarda bazı ülkeler, savaş nedeniyle bu kablolara saldırıyor. Bu yüzden NATO ve telekomünikasyon şirketleri, küresel çapta internet kesintileri konusunda uyarıda bulundu.

DİJİTAL KARANLIK MI GELİYOR?

Rusya'nın denizaltı internet kablolarına yönelik sabotajlarının küresel internet altyapısını tehdit ettiği bildirildi. Son altı ayda Baltık ve Kuzey Denizi'nde birçok kablonun hasar gördüğü açıklandı.

Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber’de durum çok ciddi deyip uyardı: Hayat durur

Bu kabloların uluslararası iletişim ve finansal işlemler için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Üstelik Rusya'nın dışında Çin'in de benzer tehditler oluşturabileceği endişesi dile getirildi.

Telekom şirketleri altyapının korunması için Avrupa Birliği, İngiltere ve NATO'nun daha fazla iş birliği yapmasını istedi. Kablo ağlarının "kritik altyapı" olarak sınıflandırılması talep edildi.

Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber’de durum çok ciddi deyip uyardı: Hayat durur

"DÜNYA KRİZE SÜRÜKLENİYOR"

Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Dünya ciddi bir krize doğru sürükleniyor. Sadece interneti konuşuyoruz ama biliyorsunuz özellikle Donald Trump'ın uygulamış olduğu yüksek gümrük vergileri ciddi manada dünya elektronik ticaretini de olumsuz bir şekilde etkiledi diyebiliriz. Hatta internet maliyetlerinin de arttığını bu durumun ister istemez bizlerin de faturalarına yansıyacağını söylememiz doğru olacaktır.

Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber’de durum çok ciddi deyip uyardı: Hayat durur

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Çin'e uygulanan bu gümrük tarifeleri ister istemez Rusya'yı da etkiledi. Rusya'dan özellikle bir açıklama geldi. Burada internet altyapısının okyanus altından geçen fiber optik kablolar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etmemiz gerek. Dünyayı birbirine bağlayan şey internet. Buradaki durum gerçekten çok ciddi.

Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber’de durum çok ciddi deyip uyardı: Hayat durur

"HAYAT DURACAK"

Siz nasıl canlı yayın gerçekleştiriyorsunuz internet üzerinden canlı yayın gerçekleştiriyorsunuz. İnternet üzerinden bağlanıyor. Bankacılık, finans sektörü, sağlık hizmetleri, hava yolu şirketleri bunların hepsi etkilenebilir. Hayat durma noktasına gelmişti daha önce. Aynı durumun yaşanması kuvvetle muhtemel. Bu konu çok gündeme gelmedi. Medyaya da yansımadı. Bir tek A Haber yansıttı açıkçası ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü en önemli konu. Hayatı ilgilendiren bir konu. Hayat duracak gerçekten.

"HAZIR OLMAMIZ LAZIM"

Bu konuya dair herhangi şekilde bir hazırlık bir çalışma olmadı. Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı'nı kurdu. Her zaman dünyada artık bu tarz krizler olacak. Ekonomik krizlere teknolojik krizlere hazır olmamız lazım. Bizim B, C planlarımızın olması lazım. Ekonominin durması demek hayatın durması anlamına gelir. Borsadaki işlemlerin durması anlamına gelir. Vatandaşları halkı ülke ekonomilerini olumsuz bir şekilde etkileyecek.

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