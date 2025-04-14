Dünya çapında internet kesilebilir uyarısı! Uzman isim A Haber'de "durum çok ciddi" deyip uyardı: Hayat durur

"HAYAT DURACAK"

Siz nasıl canlı yayın gerçekleştiriyorsunuz internet üzerinden canlı yayın gerçekleştiriyorsunuz. İnternet üzerinden bağlanıyor. Bankacılık, finans sektörü, sağlık hizmetleri, hava yolu şirketleri bunların hepsi etkilenebilir. Hayat durma noktasına gelmişti daha önce. Aynı durumun yaşanması kuvvetle muhtemel. Bu konu çok gündeme gelmedi. Medyaya da yansımadı. Bir tek A Haber yansıttı açıkçası ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü en önemli konu. Hayatı ilgilendiren bir konu. Hayat duracak gerçekten.

"HAZIR OLMAMIZ LAZIM"

Bu konuya dair herhangi şekilde bir hazırlık bir çalışma olmadı. Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı'nı kurdu. Her zaman dünyada artık bu tarz krizler olacak. Ekonomik krizlere teknolojik krizlere hazır olmamız lazım. Bizim B, C planlarımızın olması lazım. Ekonominin durması demek hayatın durması anlamına gelir. Borsadaki işlemlerin durması anlamına gelir. Vatandaşları halkı ülke ekonomilerini olumsuz bir şekilde etkileyecek.