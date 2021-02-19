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Dijital çağın hastalıkları

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Giriş: 19.02.2021 14:00
Güncelleme:19.02.2021 14:04
WhatsApppitis, nomofobi, selfitis belki de ilk defa duyduğunuz bu kelimler dijital çağın yeni hastalığı. Teknolojinin baş döndüren hızda ilerlemesi dijital hastalıkları da beraberinde getirdi. İşte o hastalıklar.... WhatsApppitis, nomofobi, selfitis belki de ilk defa duyduğunuz bu kelimler dijital çağın yeni hastalığı. Teknolojinin baş döndüren hızda ilerlemesi dijital hastalıkları da beraberinde getirdi. İşte o hastalıklar....
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Dijital çağın hastalıkları
Dijital çağın hastalıkları
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