Dijital çağın hastalıkları

WhatsApppitis, nomofobi, selfitis belki de ilk defa duyduğunuz bu kelimler dijital çağın yeni hastalığı. Teknolojinin baş döndüren hızda ilerlemesi dijital hastalıkları da beraberinde getirdi. İşte o hastalıklar....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

WhatsApppitis, nomofobi, selfitis belki de ilk defa duyduğunuz bu kelimler dijital çağın yeni hastalığı. Teknolojinin baş döndüren hızda ilerlemesi dijital hastalıkları da beraberinde getirdi. İşte o hastalıklar....