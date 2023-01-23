Cebimizdeki siber tehlike! Siber dolandırıcılara karşı nasıl önlem alınır?

Teknolojinin hayatımıza kattığı yeni tehdit; siber dolandırıcılık oldu. Siber tehlikelere karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Sosyal medya ve dijital güvenlik uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bu soruya cevap verdi. Eraslan, “Sosyal medya paylaşımlarımızda kendi kişisel bilgilerimizi ele verecek mesajlar atmayalım. Evde olmadığınız zaman WİFİ’nizi kapatmanızı öneriyoruz. Tek şifreyle insanlar birçok hesabını yönetmekte ve hatta şifresini telefonlarına kaydedenleri bizler biliyoruz. Bu yüzden dijital hırsızların en sevdiği avlar haline geliyorlar. Anonim ortamlarda internete bağlanmayın, kendi hücresel verilerinizi kullanın.” dedi.

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