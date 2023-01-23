23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Cebimizdeki siber tehlike! Siber dolandırıcılara karşı nasıl önlem alınır?

Cebimizdeki siber tehlike! Siber dolandırıcılara karşı nasıl önlem alınır?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2023 16:43
Güncelleme:23.01.2023 16:44
Teknolojinin hayatımıza kattığı yeni tehdit; siber dolandırıcılık oldu. Siber tehlikelere karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Sosyal medya ve dijital güvenlik uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bu soruya cevap verdi. Eraslan, “Sosyal medya paylaşımlarımızda kendi kişisel bilgilerimizi ele verecek mesajlar atmayalım. Evde olmadığınız zaman WİFİ’nizi kapatmanızı öneriyoruz. Tek şifreyle insanlar birçok hesabını yönetmekte ve hatta şifresini telefonlarına kaydedenleri bizler biliyoruz. Bu yüzden dijital hırsızların en sevdiği avlar haline geliyorlar. Anonim ortamlarda internete bağlanmayın, kendi hücresel verilerinizi kullanın.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cebimizdeki siber tehlike!
Cebimizdeki siber tehlike!
İnovasyon ve Teknoloji Takımları Merkezi açıldı
İnovasyon ve Teknoloji Takımları Merkezi açıldı
Telefonu sıfırlamak işe yarıyor mu?
Telefonu sıfırlamak işe yarıyor mu?
Togg ABD’de gönülleri fethetti!
Togg ABD'de gönülleri fethetti!
Cam duvar tehdidi! Evler izlenebilir
"Cam duvar" tehdidi! Evler izlenebilir
Togg’dan yeni tasarım! Beyond X ABD’de tanıtıldı
Togg'dan yeni tasarım! Beyond X ABD'de tanıtıldı
Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet
SİPER 100 kilometre öteden vurdu
SİPER 100 kilometre öteden vurdu
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber’de
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber'de
AKINCI’dan nokta atış
AKINCI’dan nokta atış
SpaceX yeni uydusunu böyle fırlattı
SpaceX yeni uydusunu böyle fırlattı
Dünya yeni enerjinin eşiğinde
Dünya yeni enerjinin eşiğinde
Daha Fazla Video Göster