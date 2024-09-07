07 Eylül 2024, Cumartesi
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Cebimizdeki casus 'akıllı telefon'!
Biri bizi dinliyor olabilir mi? Zaman zaman birçoğumuzun aklına geliyor bu soru. Çünkü, sohbetimizde geçen konular bile, cep telefonu uygulamalarımızda, aynı anda karşımıza çıkıyor. Uzmanlar bunun, kullandığımız programlara verdiğimiz izinlerle mümkün olduğunu ve engellemenin yolunun çok basit olduğunu söylüyor.