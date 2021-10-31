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Bolu'da üretilecek fotodedektörler Türkiye'nin "Ay Görevi"nde kullanılacak

AA
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Giriş: 31.10.2021 16:54
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NÜRDAM) tasarımı ve üretimi yapılacak galyum nitrat (GaN) tabanlı fotodedektörler, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yapılması hedeflenen Ay görevinde kullanılacak. Prof. Dr. Ercan Yılmaz, "Ay görevindeki roket sisteminin ateşleyici kısmının veriminin izlenmesinde, yangın söndürmede ve infilak bastırmada kullanılacak sensörlerin üretimini burada gerçekleştireceğiz" dedi.
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