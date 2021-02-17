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Apple'dan Malatya için iş ilanı! Malatyalılar ne düşünüyor?
Teknoloji devi Apple, Türkiye'de yeni bir mağaza açmak için çalışmalara başladı. Yeni Apple Store'un nerede olacağını henüz açıklanmazken, şirketin Malatya için 11 iş ilanı vermesi dikkat çekti. Peki Malatyalılar ne düşünüyor? Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı.
Apple Malatya için iş ilanı yayınladı. Türkiye'de yalnızca iki mağazası bulunan Apple, İstanbul'da yeni bir Apple Store açmaya hazırlanıyor.
Şirketin yeni mağaza duyurusunun ardından gözler iş ilanlarının hangi lokasyonlara verileceğine çevrildi.
Apple'ın yeni açacağı mağazanın Malatya'da olup olmayacağı merak konusu.