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ZTK maçında korkutan olay! Dördüncü hakem Cansu Tiryaki rahatsızlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2022 17:07
Karagümrük - Uşakspor maçında dördüncü hakem Cansu Tiryaki'nin bir rahatsızlık yaşaması sonucu oyun durdu. Mücadele 12. dakikada kaldığı yerden devam etti.
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