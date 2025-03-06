ZTK kurasında eşleşmeler belli oldu

Turkuvaz Medya'nın güçlü desteğiyle 7'den 70'e tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kura heyecanı yaşandı. 4 büyüklerin yer aldığı çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kupada dev bir derbi eşleşmesi gerçekleşirken Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.