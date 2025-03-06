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ZTK kurasında eşleşmeler belli oldu

ZTK kurasında eşleşmeler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 15:16
Güncelleme:06.03.2025 15:17
Turkuvaz Medya'nın güçlü desteğiyle 7'den 70'e tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kura heyecanı yaşandı. 4 büyüklerin yer aldığı çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kupada dev bir derbi eşleşmesi gerçekleşirken Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
ZTK kurasında eşleşmeler belli oldu
ZTK kurasında eşleşmeler belli oldu
ZTK kurasında eşleşmeler belli oldu
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