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Videolar Spor Videoları Yeni sezonda küme düşecek takım sayısı belli oldu! Yabancı sınırı değişecek mi? TFF resmen duyurdu

Yeni sezonda küme düşecek takım sayısı belli oldu! Yabancı sınırı değişecek mi? TFF resmen duyurdu

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Giriş: 19.07.2023 09:54
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in yeni sezonunda küme düşecek olan takım sayısını resmen açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada 4 takımın lige veda edeceği belirtildi. Diğer yandan TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.
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