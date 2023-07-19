Yeni sezonda küme düşecek takım sayısı belli oldu! Yabancı sınırı değişecek mi? TFF resmen duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in yeni sezonunda küme düşecek olan takım sayısını resmen açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada 4 takımın lige veda edeceği belirtildi. Diğer yandan TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.