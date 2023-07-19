19 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni sezonda küme düşecek takım sayısı belli oldu! Yabancı sınırı değişecek mi? TFF resmen duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in yeni sezonunda küme düşecek olan takım sayısını resmen açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada 4 takımın lige veda edeceği belirtildi. Diğer yandan TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.