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Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 22:33
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Yarı final için mücadele edem milliler, Berlin’de tribünlerin tarihi desteğiyle birlikte Hollandalıları evine yollamak istiyor. Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu. İşte karte kare o anlar...
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Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu!
Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu!
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