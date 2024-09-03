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Victor Osimhen Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk üçlü

Victor Osimhen Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk üçlü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 07:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin dünyaca yıldız golcüsü Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Aslan Nijeryalı forvet ile görüşmelere başladığını da KAP'a bildirdi.
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