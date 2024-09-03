03 Eylül 2024, Salı
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Victor Osimhen Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk üçlü
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin dünyaca yıldız golcüsü Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Aslan Nijeryalı forvet ile görüşmelere başladığını da KAP'a bildirdi.