İntihardan vazgeçti, gazeteciye saldırdı

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ş. (41) Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi kalenin surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin şahsı görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsı bulunduğu yerin altına şişme yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmek için yanına çıktı. H.Ş. bir süre sonra ikna edilerek aşağı indirildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye 'ne resim çekiyorsun' diyerek tekme attı. Şahıs çevredeki meraklı vatandaşların bakışları arasında ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Sıradaki Videolar
YaşamCami önünde dağıtılan 2 bin fidan dakikalar içerisinde tükendi
YaşamLondra'da Türk ailenin evine kurye kılığında hırsızlık girişimi
GündemTrump'ın ek süresi Hark adasını işgal planı mı?
SporDünya Kupası için son bir adım! Türkiye 1-0 Romanya
YaşamSamsun’da tır başka bir tıra arkadan çarptı

Gündemden Videolar

Genç fenomen intihar etti
Irak resmen savaşa dahil oldu!
İsrail'in Rabin Elektrik Santrali İran'ın hedefinde!
ROKETSAN'dan tarihi savunma kalkanı!
Tartıştığı kadını silahla ağır yaraladı: Aynı silahla intihar etti
Darphane’de dev altın mesaisi!
Netanyahu'nun sözcüsü istifa etti