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VAR kayıtları açıklandı!

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Giriş: 03.01.2023 16:49
Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.
VAR kayıtları açıklandı!
VAR kayıtları açıklandı!
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