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21.11.2019

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu

Türkiye'nin lider markası SABAH Gazetesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Ünlü spor insanları ve uzmanlar, 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Türk futbolunun geleceğine ışık tutmak ve marka değerini artırmak için bir araya geliyor.

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