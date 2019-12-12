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12.12.2019
UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında karar çıktı
UEFA futbolcularımızın Türkiye A Milli Futbol Takımı golleri sevinçlerinde yaptığı 'asker selamı' ile ilgili başlattığı soruşturmayla ilgili kararını açıkladı.
UEFA futbolcularımızın Türkiye A Milli Futbol Takımı golleri sevinçlerinde yaptığı 'asker selamı'na ceza verilmeyeceğini açıkladı.
UEFA, Fransa ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra asker selamı veren A Milli Futbol Takımımız hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı ve Milli Takım'a ceza verilmedi.
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