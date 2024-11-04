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UEFA'dan skandal Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı!

UEFA'dan skandal Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı!

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Giriş: 04.11.2024 17:19
UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmayacağını duyurdu. A Spor muhabiri Furkan Yıldız, A Haber'de olaya lişkin gelişmeleri aktardı.
UEFA’dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı!
UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı!
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