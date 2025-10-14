Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta?

14 Ekim 2025, Salı

Giriş: 14.10.2025 08:56
Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Maçı tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak.
