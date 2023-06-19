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Türkiye - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta?

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 14:39
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam Samsun'da Galler ile karşı karşıya gelecek. 27 yıl sonra Samsun'da milli maç heyecanı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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