Türkiye - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam Samsun'da Galler ile karşı karşıya gelecek. 27 yıl sonra Samsun'da milli maç heyecanı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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