23 Mart 2022, Çarşamba
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Türkiye 2022 Dünya Kupası için Portekiz ile karşılaşacak! 9. randevu Portekiz'de
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye, daha önce 8 kez karşılaştığı rakibini 2 kez yenerken. 6 maçtan ise Portekiz galip ayrıldı.