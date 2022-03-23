Türkiye 2022 Dünya Kupası için Portekiz ile karşılaşacak! 9. randevu Portekiz'de

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye, daha önce 8 kez karşılaştığı rakibini 2 kez yenerken. 6 maçtan ise Portekiz galip ayrıldı.