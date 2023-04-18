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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica İstanbul'da! İki lig şampiyonluğu sonrası yeni adres Trabzonspor

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Giriş: 18.04.2023 09:14
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni teknik direktör Nenad Bjelica İstanbul'da iniş yaptı. Hırvat teknik adamın sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...
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