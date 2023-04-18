18 Nisan 2023, Salı
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica İstanbul'da! İki lig şampiyonluğu sonrası yeni adres Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni teknik direktör Nenad Bjelica İstanbul'da iniş yaptı. Hırvat teknik adamın sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...