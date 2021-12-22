Trabzonspor'un ikinci golünde el var mı? Erman Toroğlu anlattı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, ligin 18. haftasını da Altay'ı 2-1 mağlup ederek galip kapattı. Maçı 2-1 kazanan Bordo Mavili ekibin ikinci golünde el tartışması yaşandı. Koita'nın pasında çıkan el tartışmasını Usta yorumcu Erman Toroğlu yorumladı. Toroğlu, "Golcü oyuncular topu öne almak için kollarını kullanırlar ancak pozisyonda kolla oynamıyor." dedi.