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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 18:05
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililer, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile İstanbul'a hareket etti. Karadeniz ekibinde kafilesinde 23 futbolcu yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlık yaşayarak sedyeyle sahayı terk eden genç kaleci Onuralp Çevikkan da koltuk değnekleriyle İstanbul'a gitti.
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