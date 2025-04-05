05 Nisan 2025, Cumartesi
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililer, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile İstanbul'a hareket etti. Karadeniz ekibinde kafilesinde 23 futbolcu yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlık yaşayarak sedyeyle sahayı terk eden genç kaleci Onuralp Çevikkan da koltuk değnekleriyle İstanbul'a gitti.