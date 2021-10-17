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Videolar Spor Videoları Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Ligde zirve yolunda kritik randevu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Ligde zirve yolunda kritik randevu

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Giriş: 17.10.2021 18:12
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo mavililer namağlupluk serisini sürdürmek isterken, sarı lacivertliler ise liderliği bırakmak istemiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
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