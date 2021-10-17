17 Ekim 2021, Pazar
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Ligde zirve yolunda kritik randevu
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo mavililer namağlupluk serisini sürdürmek isterken, sarı lacivertliler ise liderliği bırakmak istemiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.