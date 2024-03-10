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Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü farklı geçti: 5-1

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Giriş: 10.03.2024 11:33
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bordo mavililer geriye düştüğü maçta geri dönmeyi bildi ve rakibini farklı geçti.
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