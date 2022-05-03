03 Mayıs 2022, Salı
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Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.