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Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı

DHA
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Giriş: 03.05.2022 18:50
Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.
Rambo Okan gözaltına alındı
Rambo Okan gözaltına alındı
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