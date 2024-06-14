Trabzonspor 2024/25 sezonu formalarını bu video ile tanıttı!

Trabzonspor, 2024-25 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarlara Onuachu ve Nwakaeme transferiyle ilgili de müjdeler verdi.

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