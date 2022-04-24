24 Nisan 2022, Pazar
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Trabzon'da şampiyonluk fragmanı! Bayraklarla sokağa döküldüler
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 ile geçen Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara akın etti. Meşaleler yakarak takıma yönelik tezahüratlarda bulunan taraftarlar büyük coşku yaşadı.