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Trabzon'da şampiyonluk fragmanı! Bayraklarla sokağa döküldüler

İHA
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Giriş: 24.04.2022 15:08
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 ile geçen Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara akın etti. Meşaleler yakarak takıma yönelik tezahüratlarda bulunan taraftarlar büyük coşku yaşadı.
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