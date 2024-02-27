27 Şubat 2024, Salı
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TFF, 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın hakemi Cihan Aydın'ın düdük çalma ve verdiği kararları, spor kamuoyunda yoğun şekilde tartışıldı. Aynı zamanda Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma sonunda Galatasaray, 2-1'lik skorla galip geldi. Galatasaray'ın oyuncusu Tete, maçın 9. dakikasında ceza sahasında Van de Streek'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. TFF “VAR” kayıtlarını yayınladı. İşte Süper Lig 27. hafta VAR kayıtları…