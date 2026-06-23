Taraftar "istifa" diyor: Montella ile yollar ayrılacak mı?

Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası eserken, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi attığı gollerle tarihin zirvesine oturdu. Futbolseverler Messi ve Mbappe’nin müthiş rekabetini soluksuz takip ederken, A Milli Takımımızın gol dahi atamadan kupaya veda etmesi ve teknik direktör Vincenzo Montella’nın geleceği tartışma konusu oldu. A Spor yorumcusu Furkan Bozoğlu, kupadaki son durumu ve Milli Takım’daki krizin perde arkasını A Haber ekranlarında çarpıcı sözlerle değerlendirdi.