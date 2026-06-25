Montella'dan istifa iddialarına net yanıt: Görevime devam edeceğim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hakkında çıkan istifa iddialarına Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında son noktayı koydu. Oyuncularına yönelik eleştirilere sert tepki gösteren İtalyan teknik adam, milli takımın son yıllardaki başarılarına dikkat çekerek, "İstifa etmeyeceğim. Daha güçlü ve daha motive bir şekilde görevime devam edeceğim" dedi. Montella, futbolcuların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak birlik çağrısında bulundu.