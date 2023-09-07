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Süper Lig’in kadro değeri 1 milyar euroyu geçti! En yüksek kadro değeri Galatasaray’da | ANALİZ

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Giriş: 07.09.2023 09:15
Süper Lig'de yapılan yeni transferlerle birlikte 20 takımın toplam kadro değeri 1 milyar euroyu geçti. Ligin en değerli kadrosu ise Galatasaray'ın oldu.
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