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Spor dünyasını yasa boğan ölüm! Genç voleybolcu Miray Karasu hayatını kaybetti

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Giriş: 29.06.2023 12:08
Eymir Spor Kulübü’nün genç voleybolcusu Miray Karasu, Arefe Günü Kastamonu yolunda trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Miray Karasu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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