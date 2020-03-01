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01.03.2020

Son dakika: Ünlü futbolcu Mustafa Yumlu'dan İdlib mesajı! ''Kefenimi giydim bekliyorum''| Video

Denizlispor'un 32 yaşındaki deneyimli stoperi Mustafa Yumlu, Yeni Malatyaspor maçının sona ermesinin ardından, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" açıklamasında bulundu. Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE O KARDEŞLERİMİZİN AYAKKABILARINI TEMİZLERİM"

Yumlu, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" ifadelerini kullandı.

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