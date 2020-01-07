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07.01.2020

Son dakika transfer... Başakşehir Arda Turan ile yollarını ayırdı |Video

Son dakika transfer haberi... Medipol Başakşehir'de Arda Turan dönemi resmen sona erdi. Başakşehir milli futbolcu ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika transfer haberi; Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Günlerdir spor kamuoyunun konuştuğu "Arda Turan transferi" konusunda bir son dakika açıklaması yapıldı. Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

"YENİ SAYFA AÇMAK İSTEDİ"

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi." ifadeleri yer aldı.

BAŞAKŞEHİR ARDA TURAN İLE YOLLARINI AYIRDI

Açıklamanın devamında, "Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Galatasaray Başkanı Musfafa Cengiz, ismi kulüple anılan Arda Turan için kapıları kapatmış; Fatih Terim ise aksi yönde bir açıklama yapmıştı.

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