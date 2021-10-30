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Son dakika: Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 30.10.2021 22:53
Son dakika yaşam haberi: Marmaray Bostancı durağında tren raylarına atlayan bir şahıs, trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle seferlerde bir süre aksaklık yaşandı.

Olay, Marmaray Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle Marmaray'da seferlerde bir süre gecikme yaşandı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının ardında seferler normale döndü.

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