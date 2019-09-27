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27.09.2019

Son dakika: Galatasaray'da deprem! Emlak Konut yapılan protokolleri feshetti |Video

Son dakika haberi... Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya'daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

Emlak Konut GYO KAP'a yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya'daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya'daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla 2016'da protokol imzalamıştı. Söz konusu protokol ile ilgili fesih sürecinin başlatılıdğı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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