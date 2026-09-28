Fon soruşturmasında mağduriyetler nasıl giderilecek? Ekonomist Doğan A Haber'de: "Fon tasfiye havuzu oluşturulmalı"

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmalarında kritik gelişmeler yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada spekülasyonlara karşı milletin hakkının kimseye yedirilmeyeceğini belirterek, “Hak yiyenlerden hesap sorulacak.” dedi. Başkan Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla görüşeceğini de belirtirken, fon krizinde önümüzdeki günlerde izlenecek yol ve mağduriyetlerin nasıl giderileceği A Haber’de masaya yatırıldı. Ekonomist Üzeyir Doğan, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaptığı değerlendirmede, 455 bin mağdurdan en az 300-350 bininin 1 milyon TL’nin altında işlem yapmış olabileceğini belirterek, mağduriyetlerin giderilmesi için fon tasfiye havuzu oluşturulması gerektiğini söyledi.