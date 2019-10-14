Son dakika: Fransa-Türkiye maçı öncesi Türk taraftarlar Paris'i bu sloganla inletti

Fransa ile karşılaşacak olan Türk Milli Futbol Takımı taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın etti. Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftalar, Türkiye'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.