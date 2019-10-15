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15.10.2019

Şenol Güneş'ten Fransız muhabire tarihi ayar!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçının ardından futbolcularımızın 'Asker selamı' yaptığı gol sevinci hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Fransız muhabire cevabını veren Güneş, Donald Trump ve Emmanuel Macron'a da gönderme yaptı.

"BUNLAR TRUMP VE MACRON'UN İŞİ"

Şenol Güneş "Asker selamında kötü niyet yok, öyle bir niyetimiz de yok. Askerlerimiz gitsin de birilerini öldürsün diye yapmıyoruz Onlar bizi korumak için var. Bunları hep bana soruyorsunuz ama bunlar Donald Trump'ın ve Emmanuel Macron'un işi. Onlara gidin sorun. Ben takımı zor yönetiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı Didier Deschamps'a teşekkür eden Şenol Güneş "Deschamp'a teşekkür ediyorum, iyi bir oyuncuydu, bir antrenör ve iyi bir insan. Ortamı gerecek açıklamalar yapmadı. Aynı şeyi Trump için de söylemek isterim. İnsanlarımız Fransa'da çalışıyor ve yaşıyor, onların da saygısı olması lazım. Tribünlere bakıyorumi hangisi Fransız diye, onlara de benziyor bize." açıklamasını yaptı.

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