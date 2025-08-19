Selçuk İnan: "Fenerbahçe maçında cesaretli oynayacağız"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, "Cesaretli oynayacağız. Puan ya da puanlar almak için mücadele edeceğiz" dedi. Selçuk İnan, transfer konusunda da "Ozan Tufan'ı tabii ki takımda görmek isterim" açıklamasında bulundu.

